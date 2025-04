Jupiler Pro League rondt historische kaap, maar... "Door de afschaffing van de play-offs verwacht ik een daling"

De Jupiler Pro League heeft voor het eerst de kaap van één miljard euro marktwaarde gerond. Volgens sporteconoom Trudo Dejonghe is dat geen verrassing. "Clubs geven steeds meer geld uit, dus stijgen de marktwaardes vanzelf mee", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Bovendien wordt de Belgische competitie steeds aantrekkelijker als springplank voor jong talent. Een goed voorbeeld is Promise David van Union. De spits kwam naar België met een waarde van 300.000 euro en is intussen al 6 miljoen waard. “Union weet al jaren spitsen voor een appel en een ei op te pikken en ze later met forse winst te verkopen", aldus Dejonghe. “Dat zal bij hem wellicht niet anders zijn.”

Bij de individuele marktwaardes is Club Brugge de dominante factor. De volledige top vijf bestaat uit blauw-zwarte spelers, met Ordóñez (27 miljoen) en Jashari (25 miljoen) als uitschieters. Samen zijn ze meer waard dan bijna elke volledige kern in de competitie.

RC Genk heeft geen absolute uitblinkers, maar wel zeven spelers in de top twintig. “Club en Genk hanteren al jaren een succesvol model: jonge spelers goedkoop halen of opleiden en later met veel winst verkopen", zegt Dejonghe. “Dat werkt, al heeft Club het ook geprobeerd met dure aankopen uit eigen land, zoals Nilsson en Nielsen, en dat was minder succesvol.”

Anderlecht is de derde club met een totale marktwaarde boven de 100 miljoen euro, vooral dankzij Stroeykens (14 miljoen) en Dolberg (13 miljoen). Tegelijkertijd zag het enkele spelers in waarde dalen. “Bij oudere spelers is dat normaal", zegt Dejonghe. “Dendoncker bijvoorbeeld wordt ouder en presteert minder, wat zijn marktwaarde doet zakken.”

Niet elke club profiteert van de stijgende marktwaardes. Cercle Brugge, vorig seizoen nog vierde, vecht nu tegen degradatie en ziet de waarde van zijn kern fors dalen. “Kleine clubs die boven verwachting presteren, worden meestal meteen leeggeplunderd", merkt Dejonghe op. “Cercle verloor Denkey en Lemaréchal, en dat maakt een wereld van verschil.”

Toch verwacht Dejonghe niet dat de marktwaardes blijven stijgen. “Door het afschaffen van de play-offs verwacht ik net een daling", zegt hij. “Jonge spelers komen naar België om zich te tonen in topmatchen, maar zonder Champions Play-offs wordt onze competitie minder aantrekkelijk. Dat kan een negatieve impact hebben op de marktwaardes.”