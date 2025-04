Roméo Lavia, binnenkort de nieuwe Musonda? Dit zijn de zorgwekkende cijfers van de Rode Duivel

Het slechte nieuws kwam vandaag naar buiten: Roméo Lavia is opnieuw geblesseerd. Het fatalisme lijkt de overhand te krijgen.

Op slechts 21-jarige leeftijd begint Roméo Lavia blessures op een zeer verontrustend tempo op te stapelen. Men dacht dat hij eindelijk gelanceerd was dit seizoen toen, terugkomende van de ernstige blessure die hem een blanco seizoen 2023-2024 opleverde, Lavia erin slaagde om 6 wedstrijden achter elkaar te spelen, waarvan 5 basisplaatsen, van eind oktober tot begin december.

Want Lavia, wanneer hij fit was, beperkte zich niet alleen tot spelen: hij toonde zijn klasse, waarom Chelsea blijft vertrouwen op hem. In topvorm (wat hij in werkelijkheid nooit is geweest sinds zijn ondertekening bij de Blues), is de Belg een van de beste middenvelders in Engeland.

Al meer dan een jaar afwezigheid opgeteld

Maar sinds zijn ondertekening bij Chelsea is het alleen maar bergaf gegaan. De bij Anderlecht opgeleide middenvelder heeft al 391 dagen afwezigheid opgeteld, goed voor zo'n zestigtal gemiste wedstrijden.

Roméo Lavia speelde meer minuten (2.231) dan enige andere U20-speler tijdens het Premier League -seizoen 2022/23.In twee seizoenen voor Chelsea heeft hij slechts 577 minuten gespeeld. 😞 pic.twitter.com/Vb8Tgp1UVa — CFC-Blues (@CFCBlues_com) 2 april 2025

Het probleem is dat het er niet naar uitziet dat dit snel zal stoppen. Sommige optimisten wijzen op het eerste volledige seizoen van Lavia als bewijs dat de Rode Duivel het kan halen: hij heeft het immers al gedaan. Maar wat als dat juist het probleem is? In 2022-2023 speelde geen enkele speler jonger dan 20 zoveel in de Premier League als Roméo Lavia bij Southampton. En niet een beetje: de Belg had 600 minuten meer gespeeld dan de eerste achtervolger, Harvey Elliott.

Dat is gewoon te veel voor een speler die nog in de groei was en nog volop het hoogste niveau ontdekte. Lavia betaalt hier hoogstwaarschijnlijk de prijs voor - en als het bloeden niet snel stopt, kan hij hier op lange termijn de tol voor betalen. Want de drang om te snel terug te keren, en het sneeuwbaleffect dat kan volgen, kriebelt hem zeker.

Een Belgische Abou Diaby?

Natuurlijk is de verleiding groot om Roméo Lavia te vergelijken met een andere Belgische toptalent die door blessures werd geteisterd, en wiens carrière eindigde voordat die goed begon: Charly Musonda Jr. Maar de twee gevallen zijn behoorlijk verschillend: Musonda werd vooral gestopt door ernstige kruisbandblessures, terwijl Lavia kampt met op zichzelf minder ernstige, maar chronische spierproblemen.

Vooral, waar Musonda ook zijn carrière buiten het veld heeft verpest door slechte keuzes en een gebrek aan professionaliteit, is Lavia een voorbeeld op dat gebied, wat de situatie nog wreder maakt. Eigenlijk doet zijn geval meer denken aan dat van Abou Diaby, een van de grootste talenten die door blessures zijn vergald in de geschiedenis van de Premier League.

Beschouwd als een van de beste ter wereld op zijn positie wanneer hij fit was, zag de Fransman zijn carrière volledig vernietigd worden door blessures. De cijfers zijn duizelingwekkend: op het moment dat hij met pensioen ging, op 32-jarige leeftijd in 2019, had Abou Diaby meer dan 45 blessures opgelopen, bijna 2000 gemiste minuten - bijna... 5 jaar aan blessuretijd - en slechts 224 gespeelde wedstrijden in zijn carrière.

Maar Abou Diaby kon telkens rekenen op het geduld van zijn club, Arsenal, die hem steunde en begeleidde. Chelsea verliest voorlopig nog geen hoop met Roméo Lavia, zich bewust van het talent van de jonge Rode Duivel. Maar in een voetbalwereld waarin alles sneller gaat dan 10 jaar geleden, kan elke terugval er één te veel zijn...