"Het doet al jaren de ronde": analist ziet Hein Vanhaezebrouck opvallende keuze maken

Is het sabbatjaar van Hein Vanhaezebrouck stilaan voorbij? De gewezen coach van KRC Genk, Antwerp, Anderlecht en KAA Gent zou wel eens een nieuw topteam kunnen gaan coachen volgend jaar.

Zien we Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen als trainer langs de zijlijn bij een Belgische topclub? Het was alvast iets wat dit weekend al werd geopperd door Frank Raes en Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen.

Gerucht doet al jaren de ronde

"Het gerucht doet al jaren de ronde", aldus Goots. Het voorbije jaar koos Vanhaezebrouck bewust voor een rol als analist en daarin voelt hij zich opperbest, maar iedereen wil hem toch graag nog eens zien als coach.

In het verleden was hij actief bij onder meer KV Kortrijk, KRC Genk, Anderlecht en KAA Gent, nu zou hij een optie kunnen worden voor Royal Antwerp FC.

Veel spelers op de tocht

Deze zomer staat er sowieso wel een en ander te gebeuren bij The Great Old. Veel spelers zullen er vertrekken, terwijl het nog maar de vraag is wat er zal gebeuren met de nieuwe coach Ulderink.

"Hij is een keuze van Overmars; die laatste kan niet tevreden zijn over hoe zijn keuze is uitgedraaid", is ook Marc Degryse kritisch voor de nieuwe coach in Het Laatste Nieuws. De komende negen speeldagen kunnen veel betekenen.