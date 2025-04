Ex-ploegmaat haalt loftrompet boven over Jarne Steuckers: "Dat zeggen ze ook van Messi"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rein Van Helden, verdediger bij STVV, spreekt vol bewondering als het over zijn voormalige ploegmaat Jarne Steuckers gaat, die afgelopen zomer de overstap maakte naar KRC Genk.

Steuckers heeft zich daar snel bewezen, met een indrukwekkende 9 goals en 12 assists dit seizoen. Van Helden deelde een anekdote over Steuckers tijdens hun tijd bij STVV, die de snelle en gedreven aard van de jonge speler goed weerspiegelt.

Van Helden herinnerde zich een grappige situatie tijdens de winterstage van vorig seizoen. Na een avondje uit met de groep, moesten de spelers de volgende ochtend vroeg verzamelen voor hun vlucht. Van Helden, bekend om zijn stiptheid, besloot een kort dutje te doen.

"Ik zei tegen Steuckers, 'Ik ga mijn ogen een uurtje toedoen.' Hij antwoordde: 'Doe maar. Ik blijf toch wakker.'" Helaas voor Van Helden werd hij niet op tijd wakker, en in plaats van Steuckers was het Peter Delorge die hem uit bed belde. Van Helden was vijf minuten te laat voor de bus – een unicum voor de doorgaans punctuele verdediger.

De prestaties van Steuckers bij Genk hebben zelfs Van Helden verrast. "Ik had niet gedacht dat hij er zo snel zou staan dit seizoen", geeft hij toe in Het Nieuwsblad. "Ik verwachtte een aanpassingsperiode, maar hij heeft die volledig overgeslagen."

Wat Steuckers echt bijzonder maakt, volgens Van Helden, is zijn snelle spelintelligentie. "Hij ziet het gewoon sneller dan de meeste anderen", aldus de STVV-verdediger. "Ik probeerde hem weleens in de jeugd te tackelen, maar ik kon hem niet raken. Zo snel dacht hij", vertelde Van Helden. Hij vergelijkt Steuckers zelfs met een van de beste voetballers aller tijden: "Dat zeggen ze ook van Messi, en ik zeg dat over Jarne."

Het lijkt er dan ook op dat Steuckers binnenkort zijn debuut zal maken in de Belgische nationale ploeg, iets waar Van Helden geen twijfel over heeft. "Het gaat snel voor hem, maar ik ben er van overtuigd dat hij er snel zal staan bij de Duivels", zei Van Helden met vertrouwen.