Straf! Duitse zakenman ontkent alle betrokkenheid bij oplichting van KV Oostende-speler

Een 85-jarige Duitser ontkent dat hij betrokken was bij de oplichting van KV Oostende voor 250.000 euro. Dit gebeurde tijdens de transfer van Fashion Sakala, die toen speler was van het Russische Spartak Moskou.

In de zomer van 2018 onderhandelde KV Oostende met Spartak Moskou over de transfer van de Zambiaanse aanvaller Fashion Sakala voor 500.000 euro. De clubs kwamen tot een akkoord, en de helft van het bedrag moest voor 1 augustus 2018 betaald worden.

Kort daarna ontving de club een e-mail die leek te komen van de juridisch directeur van Spartak Moskou. Het e-mailadres bleek echter niet te kloppen, wat de eerste aanwijzing voor oplichting had moeten zijn, maar de club ging toch door met de betaling.

Op 3 augustus 2018 werd de eerste betaling van 250.000 euro overgemaakt. Pas vijf dagen later, toen de echte juridisch directeur van Spartak Moskou een herinnering stuurde, realiseerde KVO zich dat ze waren opgelicht.

Het onderzoek wees uit dat het geld terechtkwam op de rekening van een Duitse firma die actief is in de luchtvaartsector. Mohamad S., de eigenaar van het bedrijf, werd als verdachte aangewezen. De verdachte ontkende echter elke betrokkenheid.

'Oplichter wordt zelf opgelicht'

Mohamad S. ging in verzet tegen zijn veroordeling. Zijn advocaat, Dries Pattyn, vroeg volgens Het Nieuwsblad om vrijspraak en zei dat de beschuldigde onbewust werd gebruikt door de oplichters. Volgens de advocaat was Mohamad S. zelf het slachtoffer, omdat zijn gegevens werden gestolen.

De advocaat zei ook dat de Brugse rechtbank niet bevoegd was om over de zaak te oordelen, omdat het onderzoek vooral in Duitsland werd gedaan. De uitspraak wordt op 7 mei verwacht.