Grote stap voor Standard: A-Cap en nieuwe CEO bereiken akkoord over overname

Er is eindelijk nieuws in het dossier over de overname van Standard. De Luikse club meldt dat ze een akkoord hebben bereikt met A-Cap.

Het overnameproces van Standard is al een tijd gaande, vooral na het vertrek van 777 Partners. Sindsdien heeft het bedrijf Advantage Capital Holdings, ook wel A-Cap genoemd, de verkoop van de club op zich genomen. Drie belangrijke biedingen zijn bij A-Cap binnengekomen, die allemaal voldoen aan de gestelde voorwaarden voor de verkoop van de club. Het probleem is echter dat de zaken al wekenlang in het slop zitten, waardoor de geïnteresseerden steeds meer in het ongewisse blijven. In het midden van deze chaos, terwijl A-Cap zich bezighoudt met andere zaken in de Verenigde Staten, heeft Standard een persbericht uitgebracht waarin het meldt een akkoord te hebben bereikt met A-Cap. Dit akkoord opent de weg naar een overname van de club. Standard kondigt eindelijk nieuws aan over de overname van de club De stap wordt geleid door de nieuwe CEO Giacomo Angelini, die Pierre Locht vervangt. Volgens het persbericht zal het ook lokale investeerders betrekken, hoewel hun identiteit nog niet bekend is. "A-Cap is van mening dat deze stap niet alleen de nodige garanties biedt voor een optimale overname, maar ook voor een diep begrip van de unieke identiteit van Standard en het belang ervan voor de Luikse gemeenschap”, aldus het persbericht. Er wordt vermeld dat de juridische documenten in de komende weken zal worden afgerond om de wederzijdse belangen van beide partijen formeel vast te leggen. Giacomo Angelini voegt eraan toe dat verdere details de komende weken gedeeld zullen worden. Hoewel de overname nu eindelijk in gang komt, zal het de supporters van de club niet meteen geruststellen. Die eisen nog steeds het vertrek van A-Cap, zoals bleek tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen. 📝 Officieel persbericht → https://t.co/9zZLtXoMgM



📝 Officieel persbericht → https://t.co/fE1VpymjoS#RSCL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/CEg7fnQXmB — Standard de Liège (@Standard_RSCL) 2 april 2025