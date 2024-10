Eerste Europese test voor Cercle Brugge: "We zijn klaar om ons Europees te tonen, maar..."

Cercle Brugge staat te popelen om zich te bewijzen in de Conference League. De Vereniging speelt een belangrijke wedstrijd tegen het Zwitserse Sankt Gallen.

Na het zure gelijkspel tegen Sint-Truiden afgelopen zondag, was er aanvankelijk veel teleurstelling binnen het team. Cercle had de wedstrijd in de eerste helft moeten beslissen, maar verzuimde dat te doen.

Een van de obstakels voor Christiaan Ravych is het voortdurend moeten aanpassen aan nieuwe teamgenoten in de verdediging. De laatste wedstrijden stond Kakou naast hem, maar hij is Europees niet speelgerechtigd. Ravych blijft echter kalm onder deze wisselingen en benadrukt het belang van flexibiliteit binnen het team.

"We hebben de laatste tijd stabiliteit gevonden in de verdediging, maar als team moeten we ons kunnen aanpassen aan verschillende speelstijlen. We zijn klaar om ons Europees te tonen", bevestigt de verdediger aan Het Nieuwsblad.

Voor Ravych speelt druk geen negatieve rol. Hij ziet de Europese wedstrijden als een kans om zijn talent te tonen.

Cercle Brugge wil niet alleen deelnemen aan de Conference League, maar ook indruk maken. De Vereniging speelt morgen om 18u45 haar eerste (thuis) wedstrijd in de Conference League.