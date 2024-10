Club Brugge-directeur legt werkwijze van blauw-zwart tijdens transferperiodes uit: "Zo zijn we een fractie sneller dan de grote Europese ploegen"

Club Brugge slaagt er al jarenlang in om spelers relatief goedkoop aan te trekken en vervolgens voor de jackpot te verkopen. Die werkwijze werd ontwikkeld door Vincent Mannaert en overgenomen door Dévy Rigaux. Laatstgenoemde legt uit hoe blauw-zwart te werk gaat.

Club Brugge is sinds enkele jaren dé toonaangevende club in België. Hun werkwijze om transfers te doen springt daarmee in het oog. Vaak is de deal al rond vooraleer de markt ook effectief de deuren opent.

"Club Brugge screent constant de markt", legt Dévy Rigaux uit in Het Laatste Nieuws. "Onze mensen zijn daar dag in dag uit mee bezig. Eigenlijk wil ik het vergelijken met vissen. Je haalt de vissen uit het net en fileert ze."

© photonews

"Onze scouts gaan die spelers live bekijken, terwijl anderen via artikels en telefoontjes alles over zo'n speler proberen te weten te komen", gaat de sportief directeur - of met de officiële term: Director of Football - van blauw-zwart verder.

Rigaux is dan ook een grote voorstander van de werkwijze. "Wij zijn al overtuigd van een speler voor de start van een transferperiode. Op die manier kunnen we hem in alle rust het verhaal van Club Brugge uitleggen en waarom je daar voor hem bent. Zonder de stress van een mercato."

Hoe gaat Club Brugge te werk op de transfermarkt?

"Club Brugge is niet de enige die op die manier werkt", beseft ook Rigaux. "Maar het is wel een voordeel als je kan kopen vooraleer je moet verkopen. Igor Thiago bijvoorbeeld. De Bulgaarse markt is niet de markt die we dagelijks volgen, maar daar wordt ook gevoetbald."

"Van Igor waren we snel overtuigd", besluit Rigaux. "We slaagden erin om snel een band op te bouwen met de speler én met zijn entourage. Daardoor waren we een fractie sneller dan de grote Europese ploegen. Zij willen vaak het seizoenseinde van zo'n speler nog zien."