Deinze "moet" dit weekend nog spelen tegen Patro Eisden volgens coach Losada: "We zullen ons loon van september niet meer ontvangen"

KMSK Deinze neemt het vrijdagavond op tegen Patro Eisden Maasmechelen. Door de huidige situatie bij de club zal het ongetwijfeld een vreemde wedstrijd worden.

Het gaat echt niet goed bij KMSK Deinze. De hoofdaandeelhouder van de club heeft de geldkraan dichtgedraaid. De club staat nog vijfde in het klassement, maar over de toekomst van de club is er op dit moment geen zekerheid meer.

"Wij hebben niet beslist om vrijdagavond te spelen, we kunnen dat niet beslissen", vertelde Hernan Losada bij Het Laatste Nieuws. "Wij moeten gewoon spelen." Op vrijdag gaat de club op bezoek bij Patro Eisden Maasmechelen.

De spelers en coach weten dat ze geen loon meer zullen ontvangen. "De lonen van augustus zijn betaald. Door het statement dat de club maandag verspreidde maar ‘s avonds weer weghaalde, weten we dat we ons loon van september niet zullen ontvangen."

"Dat was geen insinuatie, maar is een zekerheid: het bericht kwam van de club zelf. Tot 10 oktober is er tijd om te betalen. En de match bij Patro is op 4 oktober."

Het blijft nu afwachten wat er op sportief vlak zal gebeuren, want de situatie zal ongetwijfeld in de hoofden van de spelers kruipen. "De situatie waarin we nu zitten, kunnen we niet veranderen. Die situatie zit zeker in de hoofden van iedereen. Dat kan je niet wegcijferen. We zijn geen robots, we zijn niet gemaakt met artificiële Intelligentie. De situatie waarin de club belandde, zal zeker een rol spelen."