Eerste ontmoeting in een Europees eindtoernooi sinds 1996 voor Cercle Brugge: "Dit is de uitdaging die we wilden, we zijn er klaar voor"

Cercle Brugge zal donderdagavond zijn eerste wedstrijd in de knock-outfase van een Europees toernooi spelen sinds 1996. Miron Muslic had een duidelijke boodschap voor zijn spelers: ze moeten ervan genieten.

Het is de grote dag voor Cercle Brugge, dat het Zwitserse St. Gallen zal uitdagen in de Conference League. Tijdens de persconferentie sprak Miron Muslic zich uit voor de eerste wedstrijd van groen-zwart in de Europese knock-outfase sinds 1996.

"Eindelijk zijn we er. We hebben van dit moment gedroomd gedurende de laatste zes, zeven, acht maanden. Ik herinner me onze 1-2 overwinning in Gent, vlak voor de Play-Offs, na 70 minuten met een man minder. We zeiden tegen elkaar 'Laten we naar de Champions' Play-offs gaan en zien wat er gebeurt'," verklaarde de coach volgens Belga

"Toen we dat hadden bereikt, was de volgende stap om ons te kwalificeren voor Europa. Daarna waren er de voorrondes, en deze groepsfase voelt als een mooie beloning voor al het verrichte werk. Nu is het zaak om van elk moment te genieten."

Genieten, dat is het motto van Cercle in deze competitie waar het letterlijk niets te verliezen heeft. In tijden van moeilijkheden in de competitie, kunnen de spelers van Miron Muslic profiteren van deze Europese wedstrijden om weer op het juiste pad te komen.

"Deze Europese wedstrijden, het volkslied van de Conference League. We zullen klaar moeten zijn om te presteren wetende dat er nog andere wedstrijden zullen volgen. Dit is de uitdaging die we wilden en waar we voor staan. We zullen een team tegenkomen dat vergelijkbaar is met het onze, atletisch, direct en verticaal, met druk zetten en counteren. Het wordt een behoorlijk intensieve wedstrijd, het is fifty-fifty."