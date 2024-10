Voorzitter van Afrikaanse topclub komt met absolute primeur: "We zijn de komst van Sergio Ramos aan het afronden"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sergio Ramos staat op het punt om een opvallende transfer te maken. De Spaanse verdediger is zo goed als rond met... Zamalek SC.

Sergio Ramos denkt nog niet aan het voetbalpensioen. Het clubicoon van Real Madrid is op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract bij Sevilla FC niet is verlengd. Al lijkt hij zijn nieuwe werkgever gevonden te hebben.

Opvallend: de 38-jarige Spanjaard trekt niet naar Saoedi-Arabië, Qatar of de Verenigde Staten. Zamalek SC wordt (zo goed als zeker) zijn nieuwe werkgever. Ramos kan in Egypte nog een aardig zakcentje verdienen.

© photonews

"Het klopt dat we de komst van Ramos aan het afronden zijn", aldus Hisham Nasr (voorzitter van Zamalek, nvdr.) in de plaatselijke media. "We zijn momenteel de financiële details aan het bespreken."

"Ramos zal meteen aansluiten van zodra zijn contract getekend is", klinkt het bij de Egyptische topclub. "Zijn komst zal voor een boost zorgen voor de club én voor het Egyptische voetbal."

Waar speelde Sergio Ramos na zijn jaren bij Real Madrid?

De 180-voudig Spaans international is vooral gekend als clubicoon van Real Madrid. Tussen 2005 en 2021 was hij één van de boegbeelden bij De Koninklijke. Verder voetbalde Ramos voor PSG en Sevilla FC.