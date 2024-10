Hoe de ondergang van KMSK Deinze bewerkstelligd werd door slecht beleid: "Hij kon bij hen veel meer verdienen dan bij ons"

KMSK Deinze staat op de rand van faillissement, een dreiging die volgens velen al jaren in de lucht hing. Waarschijnlijk hebben ze vrijdag hun laatste wedstrijd gespeeld.

Yorik Torreele, CEO van reeksgenoot Lierse, benadrukt dat Deinze de afgelopen jaren "boven zijn stand heeft geleefd". Hoewel hij zonder leedvermaak spreekt, wijst hij erop dat de waarschuwingen over financiële risico's in de Challenger Pro League al lang duidelijk waren.

"Deinze heeft deze zomer nog dure spelers binnengehaald. Hun trainer, Hernan Losada, kon bij hen veel meer verdienen dan wat wij konden bieden." Dit overmatige uitgavebeleid blijkt nu fataal te zijn geworden.

Torrelee ziet parallellen met eerdere mislukkingen in de Pro League, zoals KV Oostende, waar soortgelijke kapitale fouten werden gemaakt. "In het dossier rond KV Oostende werden inkomende transfers toegestaan, ondanks duidelijke financiële problemen. Nu zien we dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt, slechts enkele maanden later", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Sporteconoom Trudo Dejonghe is niet verbaasd over het naderend faillissement. Volgens hem is de regio rond Deinze geen voedingsbodem voor een gezonde profclub. "Deinze ligt tussen Gent en Kortrijk, en dichtbij draait Zulte Waregem al jaren mee in het profvoetbal", zegt Dejonghe.

Dejonghe trekt de vergelijking met clubs zoals Harelbeke en Eendracht Aalst, die eerder faalden in hun poging om in diezelfde regio een profclub te runnen. "Dit is een typisch Icarus-verhaal. Deinze wilde te veel te snel. Het is een teken dat we in België het aantal profclubs moeten reduceren. Anders blijven clubs zoals Deinze kwetsbaar voor dubieuze investeerders die hen in de financiële afgrond duwen", besluit Dejonghe.