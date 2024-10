Johan Boskamp zegt of het case closed is na uithaal van De Bruyne bij nationale ploeg

Kevin De Bruyne is er deze interlandbreak niet bij en ook die in november laat hij aan zich voorbijgaan. Toch is het duidelijk dat hij wil doorgaan als international tot het WK van binnen twee jaar.

“Gelukkig maar”, zegt Johan Boskamp meteen in Het Belang van Limburg. “Na Frankrijk vreesde ik echt dat hij ermee wilde kappen . Het WK in 2026 zal wel zijn laatste kunstje worden als Rode Duivel. Dat hij daar maar eens laat zien wie het mannetje is.” Dat hij er twee keer niet bij zal zijn en dat Romelu Lukaku deze keer niet van de partij is, kan de Nederlander wel begrijpen. “Hoe je het ook draait of keert, die Nations League, dat blijven veredelde oefenwedstrijden. Je ziet ook bij andere landen grote namen afhaken. Zoals Mbappé nu bij Frankrijk. Kevin zit met een blessure en Romelu heeft de hele voorbereiding gemist.” De scherpe woorden van De Bruyne na de match tegen Frankrijk lijken helemaal voorbij. “Case closed? Dat denk ik wel. De buitenwereld had blijkbaar meer problemen met zijn woorden dan de spelersgroep.” Er is dan ook maar één iets wat telt voor Boskamp. “Geen enkele van zijn ploegmaats heeft er achteraf over lopen zeiken in de media. Dat bewijst voor mij dat Kev binnen de kleedkamer meer respect geniet dan erbuiten. Bij het grote publiek zijn de meningen verdeeld, maar binnen de nationale ploeg staan ze als één man achter hem.”