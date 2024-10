Supportersgeweld nu ook in Challenger Pro League, club reageert: "Wij huiveren bij de gedachte"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij SK Beveren ontaardde het duel tegen Lokeren na het laatste fluitsignaal. De harde kern wou de confrontatie opzoeken met de bezoekende fans, maar stuitte op de politie. En ging daarmee in de clinch. Bij Beveren zijn ze ontzet door het gebeurde.

De club reageerde met een duidelijk statement. "SK Beveren is in kennis gesteld van de ongeregeldheden die zich na de verloren derby tegen Sporting Lokeren-Temse hebben voorgedaan, zowel binnen als buiten het stadion", klinkt het op de clubwebsite.

"De club wil zich langs deze weg in de meest duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen distantiëren van deze incidenten. De feiten die zich hebben voorgedaan hebben geen plaats in het voetbal en gaan lijnrecht in tegen de waarden en normen waar wij als club voor staan."

"Wij veroordelen elke vorm van agressie en geweld. Wij huiveren in het bijzonder bij de gedachte dat er geweld werd gebruikt tegen diegenen die instaan voor onze veiligheid: stewards en politiediensten. Geweld tegen één van hen, is geweld tegen ons allen."

"Namens het bestuur, de medewerkers, de staf en de spelersgroep willen wij onze steun uitspreken voor iedereen die door deze incidenten fysiek of mentaal is geraakt."

Beveren gaat nu samen met de politie op zoek naar de daders en zal sancties opleggen. "Tenslotte danken wij onze duizenden supporters die het team tijdens de wedstrijd op een positieve en vreedzame manier ondersteunden. Jullie zijn het fundament van SK Beveren en samen bouwen we verder aan een toekomst waar verbinding en respect centraal staan."