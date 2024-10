Vorig seizoen nog doelman in de JPL, nu speelt hij tegen Cristiano Ronaldo: "Hij keek me recht in de ogen"



Foto: © photonews

Word fan van Al Orubah (KSA)! 0 Gäetan Coucke maakte deze zomer de overstap van KV Mechelen naar het Saudische Al-Orobah. Daar heeft de doelman het nu duidelijk naar zijn zin. Gäetan Coucke maakte afgelopen zomer een opvallende transfer door naar Saudi-Arabië te trekken. Daar is hij bij Al-Orobah aan de slag gegaan. En bij zijn nieuwe club heeft de doelman het duidelijk naar zijn zin. Afgelopen weekend maakte hij nog een speciaal moment mee. Hij stond oog in oog met Cristiano Ronaldo. Al-Orobah ging op bezoek bij Al-Nassr, waar de Portugese ster speelt. "Tijdens de match ben je vooral op de wedstrijd gefocust, waardoor je niet echt doorhebt dat het Cristiano Ronaldo is die tegenover je staat", begint Coucke bij Het Belang van Limburg. "Dat besef je pas achteraf. Maar als je hem voor de partij in de catacomben ziet staat, is dat toch wel speciaal", gaat hij verder. Coucke moest wel drie keer achterom kijken. Eén keer scoorde Ronaldo tegen hem. In minuut 17 kreeg Al-Nassr al een strafschop die Ronaldo kon omzetten. "Hij keek me recht in de ogen. Hij kijkt echt naar de bewegingen die je als keeper maakt. Ik dook naar de verkeerde hoek, maar zelfs al je bij Ronaldo naar de juiste hoek duikt, kan hij hem nog altijd binnentrappen."



