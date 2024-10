Hein Vanhaezebrouck kraakt enthousiasme over David Hubert af

RSC Anderlecht leeft weer op een positieve vibe. Al is dat wel zonder Hein Vanhaezebrouck gerekend.

RSC Anderlecht zette Brian Riemer buiten en liet David Hubert voorlopig overnemen. De reacties zijn zo goed als unaniem positief over het werk van de interimtrainer.

Hein Vanhaezebrouck is echter niet zo positief. Zelfde product, maar in andere verpakking is zijn teneur. Hij blijft het vreemd vinden dat de Deen ontslagen werd bij zijn eerste en enige verliespartij.

“Is het sindsdien onder Hubert veel beter? De eerste twee wedstrijden liep het moeizaam, tegen Standard was het weer niet geweldig. Alleen is het wel efficiënter”, schrijft Vanhaezebrouck in zijn column voor Het Nieuwsblad.

Een oud zeer blijft ook aanwezig. “Op aanvallend vlak is er progressie. Maar defensief? Het pakte acht goals, maar had er volgens de data al zestien kunnen slikken. Zolang Vertonghen niet terug is, vrees ik dat Coosemans een hoofdrol zal blijven vertolken.”

“Vertonghen is een leider, stuurt iedereen bij en defensief is hij simpelweg veel beter dan Simic en Zanka. Dat blijven risicopatiënten. Zoals Zanka de bal dom weggeeft bij de tegengoal op Sociedad, dat krijg je er niet meer uit.”