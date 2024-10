Jonge Rode Duivel oogst enorm veel lof: "Hij kan het allerhoogste niveau bereiken"

Er zijn heel wat Belgische spelers die de laatste tijd indruk hebben gemaakt. Een groot opkomend talent is nog steeds Malick Fofana.

Malick Fofana maakte afgelopen seizoen het mooie weer bij KAA Gent, voor de winter dan toch. In januari maakte hij de overstap naar Olympique Marseille, dat bijna 20 miljoen euro betaalde.

De linksvoor krijgt daar al heel wat speelminuten op zijn 19e. Vaak als invaller, maar soms ook als basisspeler bij het A-team.

In totaal kwam hij al 30 keer in actie voor de Franse club. Hij was er al goed voor 7 doelpunten en 3 assists. Zijn coach, Pierre Sage, heeft bijzonder mooie woorden voor hem.

"Hij kan het allerhoogste niveau bereiken. Malick moet nu een constante vinden in zijn prestaties - dat is zijn volgende stap. Hij heeft ongetwijfeld een mooie toekomst voor zich", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Hij zit ook bij de selectie van bondscoach Tedesco voor de komende interlandperiode. Z"ijn selectie is geen verrassing voor mij", gaat Sage verder. "Malick is een crack. Het enige waarmee je rekening moet houden, is dat hij vaak tijd nodig heeft om te groeien in een match. Panikeer niet als je hem niet meteen ziet. Op het einde van de rit is hij toch daar om het verschil te maken."