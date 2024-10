"Sorry Herr Fink": Analist heeft duidelijke boodschap voor de coach van KRC Genk

Thorsten Fink verraste afgelopen weekend met een uitspraak over Tolu Arokodare. Maar analist Stef Wijnants is het daarmee niet eens.

“Hij is iemand met een topprofiel. Een spits van twee meter met een snelheid van 36km/u, dat vind je niet onder de 10 miljoen euro”, zei Thorsten Fink aan Het Laatste Nieuws over Tolu Arokodare.

De Nigeriaan sloeg zelfs mea culpa, omdat hij zijn ploeg niet aan de overwinning wist te helpen en zei dat hij het beter had moeten doen. Fink noemde hem zelfs de beste spits in de Belgische competitie.

Stef Wijnants is het echter niet eens met de trainer van de Limburgers. “Sorry Herr Fink, maar Tolu is níét de beste spits van de Belgische competitie”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Hij heeft weliswaar progressie geboekt onder deze coach - hij werkt harder, heeft minder pijntjes en gaat minder vaak tegen de grond -, maar hij mist nog altijd een bepaalde luciditeit voor de goal.”

Wijnants verwacht van iemand die uitgeroepen wordt tot beste spits door zijn trainer toch wel heel wat meer en dat wist Arokodare nog niet te brengen.