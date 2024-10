Trainersontslag in Challenger Pro League: "De club ziet zich genoodzaakt deze beslissing te nemen"

Sébastien Grandjean is niet langer de trainer van Francs Borains. Dat maakte de club op dinsdag zelf bekend.

Ondanks de nederlaag, had de wedstrijd tegen RWDM een week geleden wat meer zekerheid gebracht in het spel van Francs Borains. Maar de 4-0 pandoering tegen Lierse heeft dit weekend alles doen instorten.

Twee doelpunten van de thuisploeg in de eerste 20 minuten, twee rode kaarten voor de bezoekers: de wedstrijd was snel beslist, een scenario dat zich dit seizoen maar al te vaak heeft herhaald. Na te zijn ontsnapt vorig seizoen, heeft Francs Borains aangekondigd de samenwerking met Sébastien Grandjean te beëindigen.

De reddingsmissie gaat door

"Sébastien Grandjean kwam in een moeilijke sportieve situatie in november 2023. Hij heeft bijgedragen aan het behoud van de Groenhemden in 1B. Enkele maanden later, na 5 opeenvolgende nederlagen, resultaten die niet overeenkomen met het potentieel van het team en als onvoldoende prestatie worden beschouwd, ziet de club zich genoodzaakt deze beslissing te nemen. RFB bedankt Sébastien oprecht voor zijn werk", legt de directie uit in het officiële communiqué.

Zijn opvolger is al aangekondigd: het wordt assistent Hicham El Alaoui. Voor hij T2 werd heeft El Alaoui de jeugdteams van Standard, Charleroi en KAA Gent getraind, en heeft ook gewerkt bij Seraing.

Als speler heeft hij verschillende clubs in de provincie Luik doorlopen. Francs Borains staat momenteel twaalfde in 1B en zal zijn volgende wedstrijd spelen tegen RFC Liège.