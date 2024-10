De knoop is doorgehakt: 'Na crisisberaad van ruim zes uur (!) beslist Manchester United-top over Erik Ten Hag'

Erik Ten Hag is (tot nader order) nog steeds de coach van Manchester United. Al is er géén eensgezindheid binnen het bestuur van de Engelse grootmacht.

Manchester United is het seizoen (wederom) slecht gestart. The Red Devils kamperen op een héél povere veertiende plaats en sprokkelden amper acht punten uit zeven wedstrijden.

Toch zal Erik Ten Hag ook na de interlandbreak nog aan het roer staan. Al is de bestuurstop van Manchester United niet eensgezind over de Nederlandse coach.

© photonews

ESPN weet dat het crisisberaad maar liefst zes uur heeft geduurd. Uiteindelijk beslisten Omar Berrada (CEO, nvdr.), Dan Ashworth (sportief directeur, nvdr.), Jason Wilcox (technisch directeur, nvdr.) en Sir Dave Brailsford (minderheidsaandeelhouder, nvdr.) dat Ten Hag kan aanblijven.

Dat is vooral niet naar de zin van laatstgenoemde. De topman van Ineos kocht 25 procent van de aandelen - hij wil zo snel mogelijk meer in handen krijgen - om Manchester United terug naar de top te loodsen. Ten Hag lost de verwachtingen niet in.

Wie staat klaar om over te nemen van Erik Ten Hag?

Meer zelfs: Brailsford is zelfs bereid om de torenhoge opstappremie op te hoesten om Ten Hag aan de deur te zetten. We schreven eerder ook al dat de gesprekken met een potentiële opvolger al opgestart zijn.