Na alle kritiek krijgt bondscoach Domenico Tedesco nu steun vanuit onverwachte hoek

Domenico Tedesco ligt de laatste tijd onder druk bij de Rode Duivels. Hij krijgt steun van de toekomstige tegenstander.

De Rode Duivels beleefden een EK om snel te vergeten. Ze gingen er in de achtste finale uit tegen Frankrijk. Enkele maanden later, in de Nations League, werd er alweer verloren van Frankrijk.

De bondscoach krijgt daarbij heel wat kritiek over keuzes die hij maakte tijdens het EK, of over spelers die hij niet opriep voor de nationale ploeg. Geen ideale situatie voor Tedesco.

Maar nu krijgt hij steun vanuit een onverwachte hoek. Zo sprak Italiaans-bondscoach Luciano Spalletti zijn lof uit voor Tedesco op zijn persconferentie.

"Tedesco is een geweldige manager. Ik had de kans om hem te ontmoeten en hij heeft zijn eigen ideeën en houdt nooit op met het beïnvloeden van het team en het introduceren van nieuwe ideeën", begint hij.

"Hij gaat zijn eigen weg en zijn team speelt goed voetbal, het zal een lastige klus worden", besluit Spalletti. Op donderdag zullen de Rode Duivels in Rome tegen de Italianen spelen.