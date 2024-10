Eindelijk wat de supporters vroegen? Hier is de waarschijnlijke opstelling van België tegen Italië

Verstoken van verschillende sleutelspelers, zal Domenico Tedesco donderdag de kans krijgen om enkele tests uit te voeren in Italië. Maxim De Cuyper zou met name aan de linkerkant kunnen starten, terwijl Charles De Ketelaere eindelijk een echte kans zou kunnen krijgen in de selectie.

Het was niet gemakkelijk om deze waarschijnlijke opstelling op papier te zetten, want er heersen verschillende onzekerheden rond de Rode Duivels, die het donderdagavond in het Olympisch Stadion in Rome zullen opnemen tegen Italië.

Waar we zeker van kunnen zijn, is dat Koen Casteels in het doel zal staan. Maar aangezien Domenico Tedesco tijdens de persconferentie de mogelijkheid van een driemansverdediging niet volledig uitsloot, zijn er meerdere vragen over de veldspelers. Al horen we wel dat hij zijn systeem niet gaat aanpassen.

Arthur Theate eindelijk als vervanger van Jan Vertonghen?

Verdedigend gezien heeft de bondscoach de kans om iets te doen wat velen tijdens het EK hadden willen zien: Maxim De Cuyper op links zetten, met Arthur Theate centraal in de verdediging. In dat scenario zou zijn verwachte kompaan natuurlijk Wout Faes worden.

Timothy Castagne is de favoriet voor de rechtervleugel, maar de Fulham-speler heeft nauwelijks gespeeld in de Premier League, terwijl Koni De Winter onlangs op die positie in de Serie A speelde. Een verrassing is mogelijk.

CDK als vervanger van KDB

Op het middenveld zijn de kaarten door de afwezigheid van Amadou Onana herschikt. Orel Mangala, normaal een vaste starter, zou een belangrijkere rol krijgen. Youri Tielemans zou naast hem kunnen spelen, met Charles De Ketelaere, de natuurlijke vervanger van Kevin De Bruyne, voor hen.

Domenico Tedesco heeft opties, maar kan zich geen fout veroorloven Een andere optie zou zijn om Vranckx naast Mangala te zetten, met Youri Tielemans als nummer 10, een rol waarin hij op Wembley schitterde. Toch kiezen we voor de eerste optie, omdat het moment van "CDK" bij de Duivels lijkt aangebroken. Ondanks zijn goede seizoenstart zou het een verrassing zijn om Arne Engels in de basis te zien.

Trossard in de basis

In de aanval zijn er minder vragen. Jérémy Doku zal waarschijnlijk op links spelen, Loïs Openda start in de spits, en Leandro Trossard, die bij de vorige interlandperiode ontbrak, neemt de rechterkant voor zijn rekening. Let op voor Johan Bakayoko, hoewel hij een matige seizoensstart kent bij PSV.

Waarschijnlijke opstelling van België: Casteels - De Cuyper, Theate, Faes, Castagne - Mangala, Tielemans, De Ketelaere - Doku, Trossard, Openda.