Het geval Kylian Mbappé verdeelt Frankrijk nog steeds: de Fransman speelt in ieder geval niet mee tegen de Rode Duivels

Na Italië speelt België enkele dagen later tegen Frankrijk. De Fransen zullen het zonder Kylian Mbappé moeten doen.

Het zijn niet alleen in België de wensen van de kernspelers die voor ophef zorgen. Terwijl De Bruyne en Lukaku niet aanwezig zullen zijn tijdens de internationale pauze, geldt dat ook voor Kylian Mbappé.

De Franse sterspeler heeft besloten om zich niet te melden bij de selectie voor de wedstrijden tegen Israël en België. Een zaak die veel ophef veroorzaakt.

Bondscoach Didier Deschamps reageerde meteen in de Franse pers. "Ik weet heel goed dat hij niet tegen zijn club zal ingaan."

Als nieuwe aanvoerder van het Franse elftal in de afwezigheid van Mbappé, reageerde Aurélien Tchouaméni op de controverse tijdens een persconferentie. Beide spelers spelen trouwens samen bij Real Madrid.

"Is er een vorm van druk vanuit Real? Nee, dat is niet het geval. Dat is nooit het geval geweest. Het enige dat waar is, is dat er fysieke problemen zijn. Dat was het geval voor mij tijdens de laatste selectie, dat is het geval voor Kylian nu."