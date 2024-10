Jeremy Doku niet blij met experiment van de bondscoach: "Ik ben geen verdediger hé"

We keken nogal onze ogen uit. Domenico Tedesco begon met een vijfmansverdediging aan de wedstrijd tegen Italië en zette als rechtsachter... Jeremy Doku. En daar was die niet bepaald blij mee.

Doku lag aan de basis van de tegengoal na één minuut. Hij verloor de bal net voor de middenlijn en van daaruit ging het razendsnel richting Casteels. Onderweg werden wel nog een paar fouten gemaakt door de verdediging, maar soit...

"Dat het vreemd was om mij op de rechtsback te zien? (lacht) Ja, dat kan ik begrijpen. Dat is ook niet meteen mijn positie hé. Maar ik speel waar de coach me vraagt om te spelen. De bedoeling was om Cambiaso op te vangen en die speelde heel hoog, dus moest ik heel laag gaan staan", aldus Doku.

Een experiment dat voor hem niet meteen voor herhaling vatbaar is. "Wat verwachten jullie van mij? Ik ben ook geen verdediger hé. Daar liggen mijn kwaliteiten niet. Na de tweede tegengoal paste de coach gelukkig aan en kon ik hoger gaan staan. Daar liep het al een stuk beter."

Maar waarom dan die vreemde opstelling om mee te beginnen? Het was duidelijk dat het van begin af aan niet liep. "Dat moeten jullie aan de coach vragen. Daar heb ik niks over te zeggen. Niet mijn afdeling", haalde hij de schouders op.

Doku mocht in de tweede helft dan weer op zijn natuurlijke positie op links gaan spelen en daar kon hij zich uitleven. "Met dit gelijkspel hebben we nog alles in eigen handen. We kunnen nog tweede of eerste worden in de groep. Maandag tegen Koundé? Vinden jullie dat ik daar problemen tegen had? Kijk, ik kan alleen mijn best doen."