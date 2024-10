Mishel Gerzig verklapt hoe ze in contact kwam met Thibaut Courtois

Drie jaar zijn Thibaut Courtois en Mishel Gerzig ondertussen een koppel. De Israëlische vertelt hoe het zover gekomen is.

Thibaut Courtois en vrouwelijk schoon, het heeft een lange traditie. In 2013 wist de doelman al voor de nodige controverse te zorgen toen hij een affaire had met Caroline Lijnen, het toenmalige lief van Kevin De Bruyne.

Na een scheiding van zijn vrouw Marta Dominguez en een flirt met model Alba Carrillo vond Courtois uiteindelijk het geluk bij Mishel Gerzig.

“Ook al wist ik wie hij was - ik ben namelijk gek op voetbal - toch was ik het niet die contact heeft gezocht”, vertelt ze aan Dag Allemaal. “Dat was Thibaut, die 'schattig' reageerde op een foto van mij en m'n hond Milo.”

Ze bedankte hem voor het complimentje, Courtois reageerde opnieuw en zo werd een waterval aan berichtjes over en weer in gang gezet.

“In april 2021 moest ik in Madrid zijn voor wat modellenwerk, en toen hebben we elkaar voor het eerst face to face gezien”, vertelt het Israëlische model over hun eerste ontmoeting.