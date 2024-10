Brugs burgemeester richt zich tot federale regering voor stadiondossier Club Brugge: "Laat ons hopen dat dit lukt"

Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en kandidaat voor herverkiezing, draagt het stadiondossier van Club Brugge hoog in het vaandel. Net voor de verkiezingen doet hij nogmaals een oproep naar de federale regering om het allemaal sneller te laten verlopen.

Hoewel er in eerste instantie andere locaties in overweging werden genomen, zoals Chartreuse en de Blankenbergse Steenweg, bleken deze onhaalbaar. "De omgeving van het Jan Breydelstadion is de enige logische uitweg, het meest haalbare project", zegt De fauw bij HLN.

Hij benadrukt dat de gemeenteraad en de Vlaamse regering unaniem instemden met het plan. "Hadden we méér kunnen doen? Neen," voegt hij toe, waarbij hij wijst op de juridische obstakels die door buurtbewoners worden opgeworpen.

De fauw erkent dat het recht van de bewoners om bezwaar aan te tekenen gerespecteerd moet worden, maar hij heeft kritiek op de traagheid van de procedures. "Wat mij stoort, is dat de rechtsgang zo traag gaat en eindeloos herhaald kan worden", zegt hij.

"Zelfs als de Raad voor Vergunningsbetwistingen de tegenargumenten verwerpt, kunnen tegenstanders nog naar Cassatie bij de Raad van State. En dan zijn we weer vertrokken."

Als burgemeester is De fauw vastberaden om het stadiondossier tot een goed einde te brengen. Hij hoopt dat het nieuwe vergunningenbeleid, aangekondigd door de Vlaamse regering, meer rechtszekerheid zal bieden. "Laat ons hopen dat dit lukt", zegt hij optimistisch, in de hoop dat de eindeloze juridische vertragingen spoedig verleden tijd zijn.