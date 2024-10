Ondanks 'foutjes' ziet Johan Walem deze Rode Duivel een héél grote toekomst tegemoet gaan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

We wisten donderdagavond ook niet goed hoe we punten moesten geven aan Maxim De Cuyper. In de eerste helft was hij verdedigend niet echt betrouwbaar, in de tweede helft maakte hij het verschil tegen Italië. Ook ex-beloftencoach Johan Walem ziet dat er nog werk aan is.

Maxim De Cuyper heeft veel potentieel, maar vertoont ook verdedigende zwaktes. Dat werd duidelijk in de wedstrijd tegen Italië, waar hij betrokken was bij beide tegendoelpunten. “Hij moest die bal gewoon wegjassen, zonder risico’s", zei Walem bij Het Nieuwsblad. Bij de tweede tegengoal zag Walem echter meer factoren meespelen. “Het gaat snel, en dat maakt het lastig om dichter op je tegenstander te zitten. Maar hij is nog jong en hij zal uit die fouten leren.” Ondanks de kritiek blijft Walem optimistisch over De Cuyper’s toekomst. De 23-jarige speler wordt al langer gezien als een talent. De interesse uit Duitsland bevestigt zijn potentieel, maar De Cuyper koos bewust voor speelminuten bij Club Brugge, waar hij graag wilde doorbreken. “Dat toont karakter”, zegt Walem. “Speelminuten zijn het belangrijkste voor jonge spelers, en hij maakte de juiste keuze.” Club Brugge verlengde onlangs De Cuyper’s contract tot 2028, en binnen de club zien ze hem als een toekomstige leider. Vorig seizoen toonde hij al lef door geen schrik te hebben om zijn mening te geven in de kleedkamer, wat zijn leiderschapscapaciteiten onderstreept. Walem ziet hem als een speler die Club Brugge nog veel kan bieden. “Hij durft zijn mond open te doen en verantwoordelijkheid te nemen. Dat is belangrijk.” Walem is ook van mening dat De Cuyper een betere optie is voor de linksachterpositie dan Olivier Deman. “Qua profiel vind ik De Cuyper een heel interessante speler", zegt Walem. “Hij is technisch sterk en past goed in het moderne voetbal. Ik verkies hem boven Deman, al is dat misschien persoonlijk. Hij is in mijn ogen de linksachter van de toekomst voor België.”