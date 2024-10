Rode Duivel is kritiek op zijn transfer kotsbeu: "Wij trainen constant met tien internationals"

Koen Casteels viel donderdag niet veel te verwijten tegen Italië. Meer nog, sinds hij in doel staat, heeft niemand het nog over Thibaut Courtois. En dat terwijl hij toch naar een 'zwakkere' competitie verhuisde. Maar daar is hij het niet mee eens.

Zo zei zijn voormalige keepertrainer, Erwin Lemmens, eerder dat Casteels na het EK zou vertrekken naar Saoedi-Arabië en daarmee een stap terug zou zetten in zijn carrière. Casteels reageerde kort en kalm op die uitspraak: “Dat is zijn mening", klinkt het in HLN. "Ik heb Erwin al drie, vier jaar niet meer gehoord. Het is heel gemakkelijk om zoiets te zeggen over een land waar je nog niet bent geweest. Je kan pas oordelen over Saoedi-Arabië als je het zelf hebt ervaren.”

Casteels benadrukt dat het niveau in Saoedi-Arabië hoog is en dat er geen reden is om extra bij te trainen, zoals sommige spelers dat eerder in China deden. "Wij trainen constant met tien internationals. Het niveau op training is gewoon goed. Dus bijtrainen? Neen. Ik doe nu niet meer dan wat ik voorheen in Duitsland deed. En ook niet minder."

Hij ziet Saoedi-Arabië als een volwaardige voetbalbestemming en weerlegt daarmee de suggestie dat zijn sportieve ambities ondergeschikt zijn aan andere factoren. Ook uitspraken van Ronald Koeman, die zei dat de stap naar Saoedi-Arabië niet voortkomt uit sportieve ambitie, raken hem niet.

“Ik vind niet dat je nog kan zeggen dat Saoedi-Arabië een exotische bestemming is zoals China dat vroeger was. Daar speelden slechts tien topspelers in de hele competitie. Maar kijk naar de opstellingen van Al Nassr, Ittihad en ons team... Die namen zouden in Europa ook goed meekunnen.”

De prestaties van Casteels in Saoedi-Arabië spreken voor zich. Met vier clean sheets in zes competitiewedstrijden werd hij uitgeroepen tot Doelman van de Maand september. “Een mooie erkenning", zegt hij bescheiden. “Maar zoiets doe je niet alleen. We staan defensief goed en dat is de verdienste van de hele ploeg.”