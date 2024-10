"De Fransen zijn dit team en Didier Deschamps moe" en "De spelers zijn veranderd, maar de coach niet" - Duivels maken kans

Swann Borsellino bespreekt het Franse elftal en de wedstrijd tegen België. Zullen de Rode Duivels deze keer eindelijk de overwinning behalen?

Op maandag zal België Frankrijk trotseren in een poging om hun tweede wedstrijd in de Nations League te winnen. De Rode Duivels verloren vorig jaar in september met 2-0 in Lyon, waar ze zo goed als onzichtbaar waren. Zullen ze dit keer wraak kunnen nemen? Of kunnen we nog van wraak spreken... De Franse consultant, die in België zeer gewaardeerd wordt, Swann Borsellino, geeft zijn voorbeschouwing op deze wedstrijd bij RTBF.

Swann spreekt over een verzwakt Frans team: "Het is een beetje ziek. Ziek in vergelijking met het imago en ziek in vergelijking met wat ze op het veld laten zien. Op het veld zijn ze in lijn met wat ze lieten zien op het EK, waar Didier Deschamps, de bondscoach, en velen zich verstopten achter een competitie waarvan het resultaat nogal positief was omdat er een nederlaag was in de halve finale tegen de toekomstige winnaar."

Vermoeidheid bij de supporters

"Maar alle voetbalwaarnemers en mensen die echt van voetbal houden, hebben al lang de beperkingen van dat team gezien, ondanks dat positieve resultaat. De Fransen zijn een beetje moe van dat team en het mandaat van Deschamps. Er is veeleer teleurstelling en een algemene desinteresse van Frankrijk op voetbalgebied ten opzichte van hun team. En ik vind dat dit op het veld goed te zien is omdat er een zeer moeilijke wedstrijd was tegen Italië tijdens de laatste bijeenkomst," aldus de assistent-trainer en analist van de RAAL Women.

"Ik maak geen deel uit van de groep. Wat ik wel kan zeggen, is dat we echt in een fase komen waarin we afscheid hebben genomen van het wereldkampioensteam van Frankrijk in 2018. In die zin dat bijna alle belangrijke spelers, de kern van dat team, er niet meer zijn. Ik denk aan Raphaël Varane die zijn internationale pensioen heeft genomen, Lloris en Giroud, en recentelijk Antoine Griezmann."

"We bevinden ons in een nieuw Frans team, een beetje in de stijl van de Rode Duivels, maar waarvan het hoofd niet is veranderd."