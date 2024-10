Erik Ten Hag laat zich opnieuw gelden bij Manchester United en wil in januari af van 'sterspeler'

Erik Ten Hag staat al even ter discussie bij Manchester United. De Nederlander kon nog niet overtuigen als coach voor de Engelse club.

Erik Ten Hag is al aan zijn derde seizoen bezig bij Manchester United. De Nederlandse coach kwam in 2022 over van Ajax. Toen speelde Ten Hag kampioen met Ajax in de Eredivisie.

In zijn eerste seizoen in Manchester eindigde Ten Hag derde met zijn team. Het seizoen nadien werd dramatisch voor 'The Red Devils'. United eindigde pas achtste in de stand.

Ten Hag kon het seizoen nog redden door de FA Cup te winnen. United won de finale tegen stadsrivaal Manchester City met 1-2 in Wembley. Jeremy Doku scoorde toen het doelpunt voor City.

Dit seizoen loopt het opnieuw dramatisch bij Manchester United. De club staat pas veertiende met acht punten uit zeven wedstrijden. De positie van Ten Hag staat ter discussie en de Nederlander moet in januari enkele knopen doorhakken.

Engels international Harry Maguire is één van die knopen. Ten Hag wil volgens express af van de verdediger die vijf jaar geleden nog voor 80 miljoen pond overkwam van Leicester. De 31-jarige verdediger mag voor slechts 10 miljoen vertrekken.

Maguire stond vorig seizoen al kort bij een transfer. De deal met West Ham was rond voor een transfer van zo'n 30 miljoen pond. De deal ging uiteindelijk niet door problemen met het contract van Maguire.