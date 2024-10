Jonas De Roeck weet waar het misloopt bij Belgische profclubs: "Helft trainers weet voor de start van het seizoen dat ze mei niet gaan halen"

Jonas De Roeck, trainer bij Antwerp, benadrukt het belang van stabiliteit binnen een voetbalclub om langdurige successen te behalen. "Stabiliteit is volgens mij het allerbelangrijkste", zegt De Roeck.

Hij vergelijkt de situatie van clubs als Manchester United en Manchester City: "Bij United is er de afgelopen jaren veel veranderd, terwijl City stabiel is gebleven. Het verschil in resultaten is duidelijk." De Roeck gelooft dat de komst van een trainer goed doorgesproken moet worden binnen de club om te zorgen voor de nodige steun en transparantie.

Volgens De Roeck is het essentieel dat een trainer de tijd krijgt om resultaten te boeken en zijn spelvisie over te brengen op het team. "Als trainer stap je altijd met de beste bedoelingen in een job, maar je hebt soms wat tijd nodig om de ploeg te laten spelen zoals je wilt."

Hij benadrukt dat een solide basis binnen de club, waarbij iedereen achter de aanstelling van de trainer staat, cruciaal is, vooral in mindere periodes. "Dan is het alleen maar goed dat je als trainer de kans krijgt om je ploeg te laten groeien", vertelt hij in het nieuwe boek 'In de Kleedkamer' van Nieuwsblad-journalist Yanko Beeckman.

De Belgische voetbalwereld kan volgens De Roeck echter leren van enkele uitzonderingen. "Bij Westerlo heb ik nooit klachten gehad over dit aspect, en Union lijkt ook een club waar goed wordt nagedacht over de aanstelling van coaches", zegt hij. Toch blijft het ontslag van trainers in België een groot probleem. "Helaas worden trainers hier vaak veel te snel ontslagen."

De Roeck onderstreept dat de druk op Belgische trainers enorm is. "De helft van de coaches kan vóór de start van het seizoen al zeggen dat ze de maand mei niet zullen halen", stelt hij. Dit snelle ontslagbeleid belemmert volgens hem de mogelijkheid voor een trainer om een ploeg echt te laten groeien en ontwikkelen op de lange termijn.