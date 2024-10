Binnenkort nog een Belg bij Juventus? 'Italiaanse topclub aast op Rode Duivel'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Samuel Mbangula valt op bij Juventus. De 20-jarige Belgische winger doet het goed bij de Oude Dame, en krijgt binnenkort misschien gezelschap van een landgenoot bij de club.

Momenteel is Samuel Mbangula de enige Belg die bij de A-ploeg van Juventus rondloopt. Hij doet het daar erg goed en was in vijf wedstrijden al goed voor een doelpunt en drie assists.

Maar het kan goed zijn dat Mbangula binnenkort wordt vergezeld door een landgenoot bij de Oude Dame. Volgens Fichajes is Juventus namelijk geïnteresseerd in Dodi Lukebakio.

De winger speelt nu al iets meer dan een jaar bij Sevilla waar hij zich heeft opgewerkt tot een vaste basisspeler. Dit seizoen kon hij in negen wedstrijden de netten al drie keer doen trillen.

Juventus ziet dat Lukebakio een veelzijdige en explosieve speler is en is zeer geïnteresseerd in zijn profiel. De Italiaanse club zou bereid zijn om binnenkort een interessant bod te doen.

In totaal kwam Lukebakio al 36 keer in actie bij Sevilla. De winger scoorde acht doelpunten en gaf er één assist. Hij verzamelde bij België al 21 caps.