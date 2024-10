Fransen weten dat België problemen zal hebben door afwezigheid: "Hij is een van de beste Belgische spelers aller tijden".

België zal verschillende sleutelspelers missen tegen Frankrijk. Lukaku, De Bruyne, Onana... Aurélien Tchouaméni weet welke speler het meest gemist zal worden.

Ten opzichte van de wedstrijd van september zal België dus Amadou Onana en Kevin De Bruyne missen, beiden geblesseerd. Romelu Lukaku heeft opnieuw de selectie afgeslagen, net als Thomas Meunier, en Thibaut Courtois is natuurlijk ook niet terug.

Een groot deel van de "gouden generatie" heeft nu definitief plaats gemaakt, en een van de steunpilaren van de nieuwe generatie (Onana) is ook afwezig. Maar voor Aurélien Tchouaméni, de aanvoerder van het Franse team die vandaag aanwezig was op een persconferentie, is het misschien Kevin De Bruyne die het meest zal missen.

"Natuurlijk, in zijn afwezigheid is het anders. Hij is een van de beste spelers ter wereld en een van de beste Belgische spelers aller tijden", aldus de middenvelder van Real Madrid. In Rome was het Charles De Ketelaere die numeriek KDB verving, zonder succes.

Tegen Frankrijk verwachten we Leandro Trossard als nummer 10. In ieder geval is Tchouaméni niet pessimistisch over België. "Het zal iets veranderen, voor hen en voor ons, dat De Bruyne er niet is. Maar er zal iemand zijn om hem te vervangen", zegt hij.

Frankrijk mist Kylian Mbappé voorin, natuurlijk, maar ook Dayot Upamecano in het centrum van de verdediging. N'golo Kanté is ook afwezig vanwege een lichte blessure. Deze twee stonden in september nog in de basis tegen de Rode Duivels.