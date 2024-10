📷 'Memphis Depay biedt zich na een maand in Brazilië al aan twee Europese topclubs'

Memphis Depay trok deze zomer naar de Braziliaanse topclub Corinthians. Daar zijn er echter problemen met de uitbetaling van het loon van de Nederlander.

Die bedragen moeten betaald worden door een gokbedrijf, maar dat zou wegens malafide praktijken uit het voetbal verbannen worden. Als de betalingsproblemen niet opgelost raken, kan de Nederlander per direct vertrekken bij de club.

Volgens Tutto Juve heeft Depay zich al aangeboden bij drie clubs. Het zou gaan om het Spaanse Sevilla, Juventus en ook het Saudi-Arabische Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo.

In Nederland hopen ze ten stelligste dat Depay naar Europa terugkeert. Hij wordt momenteel door bondscoach Ronald Koeman uit de Nederlandse selectie geweerd.

Het is zeker nog geen einde verhaal voor Depay bij Oranje, maar Koeman heeft duidelijk problemen met spelers uit exotische competities. Depay speelde vier keer voor Corinthians en gaf daarin twee assists.

