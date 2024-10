🎥 Woedende Cristiano Ronaldo verliest zijn geduld met Lawrence Visser en laat dat wel zéér duidelijk merken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lawrence Visser en Cristiano Ronaldo zullen niet de beste vrienden worden... Visser floot de wedstrijd Schotland-Portugal. Na afloop werd hij door Ronaldo getrakteerd op een cynisch applaus en een aantal wegwerpgebaren...

Op dinsdag floot Lawrence Visser de wedstrijd tussen Schotland en Portugal. Een mooie gelegenheid om zich te tonen op het hoogste niveau in de Nations League, maar ook om Cristiano Ronaldo tegen te komen.

Visser liet zich niet intimideren. Integendeel zelfs. Ronaldo ging praten met de ref nadat hij het niet eens was met zijn beslissing. De Belgische scheidsrechter bleef bij zijn punt en had duidelijk een formele discussie met de Portugese ster. Ronaldo was gefrustreerd.

De speler van Al-Nassr protesteerde tegen overtredingen van Rúben Dias en Bruno Fernandes, die probeerden de bal te ontfutselen aan Che Adams.

Maar het ging van kwaad naar erger... Portugal had er al een zeer frustrerende avond opzitten en kwam in de slotfase enkele keren dicht bij een doelpunt (0-0 eindstand). Wanneer Portugal net een corner wou nemen, enkele seconden nadat de extra tijd erop zat, besloot Visser af te fluiten.

Boze legende



Al het nieuws over de legende Cristiano Ronaldo vind je hier: @GOATTWORLD pic.com/mvkkb0HFPi — @GOATTWORLD (@mwpjapx952) 15 oktober 2024

Ronaldo ging bijzonder kwaad naar binnen terwijl hij Visser nog trakteerde op een cynisch applaus en een hele hoop wegwerpgebaren...