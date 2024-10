Hein Vanhaezebrouck is héél openhartig over relatie met Mogi Bayat: "Potgrond en mest als codetaal? Ik heb dat ook effectief gekregen!"

Hein Vanhaezebrouck geniet momenteel van een pauze als coach. Al zou het wellicht niet lang duren vooraleer Mogi Bayat een nieuwe club voor hem kan vinden. De coach blijft het vertrouwen in de makelaar immers behouden.

Hein Vanhaezebrouck is één van de cliënten die Mogi Bayat nooit heeft laten vallen. "Ik wil daar heel duidelijk in zijn. Er is een heel groot verschil tussen Mogi en de zaken die Dejan Veljkovic op zijn kerfstok heeft."

"Zo is er ooit geschreven dat ik cadeaus kreeg van Bayat", gaat Vanhaezebrouck verder in MIDMIDPodcast. "We spraken over die geschenken in codetaal. Ik had potgrond en mest gekregen. Wel, ik heb dat ook effectief gekregen!"

© photonews

"Ik was op zoek naar esdoorns en Bayat kende iemand in Wallonië die er mooie had staan", gaat Vanhaezebrouck verder. "Ik heb effectief die bomen, potgrond en meststof gekocht, maar Mogi wilde betalen. Het ging over pakweg 2.000 euro. Een relatiegeschenk geven is niet verboden, hé. Bovendien had Mogi de jaren ervoor héél véél geld aan mij verdiend."

Vanhaezebrouck blijft de omstreden zaakwaarnemer steunen. "Valse facturen, fraude, opgezette scoutingsverslagen,… Daar is géén enkel bewijs van, hé. We zijn vijf jaar verder en er is nog steeds niets gebeurd met die beschuldigingen. Mogi zat in de gevangenis en mocht vervolgens gewoon opnieuw beginnen werken."

Ik heb zelf nooit een Rolex gekregen van Mogi Bayat. Stel je voor dat al zijn cliënten dat wel hebben gekregen? Dan moet ik dringend eens een woordje gaan babbelen met hem

"Ik heb de verhalen van de lege horlogedozen ook gehoord en gelezen", is de voormalige coach van onder meer KAA Gent en RSC Anderlecht op dreef. "Ik heb zelf nooit een Rolex gekregen van hem. Stel je voor dat al zijn cliënten dat wel hebben gekregen? Dan moet ik dringend eens een woordje gaan babbelen met hem." (lacht)

"Mogi is simpelweg een man met heel veel kwaliteiten", besluit Vanhaezebrouck. "Maar de kritiek is vaak onterecht. Hij is bij héél véél deals betrokken, maar dat komt omdat de club wil dat hij erbij is. Hij helpt diezelfde clubs ook van overbodige spelers af. Al zal zijn grote mond wellicht ook niet altijd helpen."