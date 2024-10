Kritiek op werkwijze 1B-club die 14,5 miljoen euro verlies kan lijden zonder probleem: "Club Brugge doet dat toch ook?"

Lommel SK, de Limburgse club uit de Challenger Pro League (1B), trekt al enkele jaren de aandacht door zijn eigenaarschap door de City Football Group (CFG), dat ook Manchester City en andere clubs wereldwijd controleert.

Deze investeerdersstructuur stelt Lommel in staat om een verlies van 14,5 miljoen euro te lijden zonder grote zorgen, wat volgens critici de concurrentie vervalst. Waarom de City Group investeert in Lommel? Omdat de lonen in België voor spelers van buiten de EU heel laag liggen.

"In België ligt het verplichte brutoloon voor niet-EU-voetballers onder de 100.000 euro, terwijl het in Nederland vier of vijf keer zo hoog is", zegt Ed Somers, de sterke man achter Belisia, een club in Eerste Nationale, in HBvL. "Dit maakt België een magneet voor buitenlandse investeerders die jonge spelers willen kopen en met winst willen doorverkopen."

Harm van Veldhoven, voorzitter van Lommel SK, reageert genuanceerd op de kritiek. “Ik zeg nooit iets over bedragen", stelt hij in HBvL. “Het probleem zit niet bij buitenlandse investeerders op zich, maar bij het opzetten van een zelfbedruipende structuur. Ons verdienmodel is simpel: jongeren aanwerven, opleiden en doorverkopen. Club Brugge doet dat toch ook?”

De situatie van Lommel SK toont een breder probleem binnen het voetbal: de vraag hoe clubs kunnen blijven concurreren in een systeem waar geld en investeerders een grote rol spelen.

Somers wijst op de plannen binnen de FIFA om het transfersysteem te herzien, wat volgens hem de toekomst van het professionele voetbal volledig kan veranderen. “Als transfers worden afgeschaft, is het gedaan met het huidige profvoetbal. We wachten allemaal af wat er gaat gebeuren.”