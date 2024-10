Karel Geraerts spreekt voor het eerst over zijn ontslag bij Schalke 04: "We hebben dezelfde passie"

Karel Geraerts heeft voor het eerst gesproken over zijn ontslag bij Schalke 04 in een Instagram-post. De voormalige T1 van Union Saint-Gilloise leek duidelijk ontroerd.

Net iets minder dan een maand geleden werden Karel Geraerts, hoofdcoach, en Marc Wilmots, sportdirecteur, ontslagen bij Schalke 04. De club uit het Ruhrgebied, die verondersteld werd om terug te keren naar de Bundesliga, bevond zich onderaan de ranglijst in de Duitse tweede divisie.

Sinds 21 september heeft Karel Geraerts niet gesproken, maar nu hij heeft eindelijk zijn visie gegeven op zijn Instagram-account. De voormalige T1 van Union Saint-Gilloise bedankte alle supporters van de club voor hun toewijding. Zijn voormalige spelers kregen ook een kort bericht.

Afscheid van Karel Geraerts bij Schalke 04

"Nu het stof is neergedaald, wil ik graag een moment nemen om de ongelooflijke fans van Schalke 04 vanuit het diepst van mijn hart te bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun gedurende mijn tijd bij deze historische club. Samen hebben we prachtige momenten beleefd, maar ook moeilijke periodes doorgemaakt. We deelden dezelfde passie en een onwrikbaar engagement voor dit team, en ik zal deze band nooit vergeten."

"Ik wil ook mijn diepe dankbaarheid uiten aan de spelers, de technische staf en elk personeelslid van de club. Jullie harde werk, toewijding en vertrouwen in dit team hebben veel voor me betekend. Het was een eer om te werken naast zulke getalenteerde en gepassioneerde mensen."

Ik ben er zeker van dat de club binnenkort weer aan de top zal staan"

"Tot slot wil ik mijn familie vanuit het diepst van mijn hart bedanken. Jullie onvoorwaardelijke steun en begrip tijdens de hoogte- en dieptepunten van deze reis zijn mijn grootste kracht geweest. Zonder jullie zou dit alles niet mogelijk zijn geweest. Schalke is een club met een trotse traditie, en ik weet zeker dat jullie binnenkort weer terug zullen zijn waar deze club thuishoort - aan de top. Ik zal deze periode altijd in mijn hart houden en ik wens jullie, evenals het hele team, het allerbeste voor de toekomst."

Ooit genoemd als mogelijke vervanger voor Brian Riemer bij Anderlecht, heeft Geraerts nog steeds geen nieuwe job.