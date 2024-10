Vincent Kompany weet dat Bayern München zich moet herpakken, maar: "Het zou dom zijn om dat te doen"

Vincent Kompany begon met Bayern München geweldig aan het nieuwe seizoen. De laatste weken loopt het echter wat minder goed, maar nog geen reden voor paniek.

Vincent Kompany kon erg goed aan zijn seizoen beginnen met Bayern München. Maar de laatste weken heeft Der Rekordmeister het toch iets moeilijker gekregen.

Tegen Bayer Leverkusen en Eintracht Frankfurt werd er gelijkgespeeld in de competitie, terwijl tegen Aston Villa zelfs een nederlaag volgde in de Champions League. Zaterdag krijgt Kompany een nieuwe kans tegen Stuttgart.

"We weten dat we het beter moeten doen, maar we hebben er 100% vertrouwen in dat onze aanpak succesvol zal zijn. Hopelijk zetten we de volgende stap in de volgende wedstrijd", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Ik kom uit België, dus we zijn heel pragmatisch, net als de Duitsers. Maar het gaat niet alleen om de resultaten, maar ook om wat we kunnen zien uit de analyses. We waren dominant in de wedstrijden tegen Villa en Eintracht. We hadden heel veel meer kansen dan onze tegenstanders."

Kompany wil niet te veel wijzigen, aan het begin van het seizoen liep alles immers gesmeerd. "Natuurlijk moeten we beter zijn en optimaliseren, maar ik geloof dat als we objectief zijn, het dom zou zijn om alles te veranderen alleen maar omdat de resultaten niet goed waren."