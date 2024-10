Van deze Rode Duivel uit jeugd Club Brugge had Maarten Martens nooit gedacht dat hij zou doorbreken

Maarten Martens is amper 40, maar wel aan de slag bij AZ Alkmaar, de nummer drie in de Eredivisie in Nederland. In het verleden was hij aan de slag bij de jeugd van Club Brugge.

Daar werkte hij samen met Rik De Mil en Carl Hoefkens en assisteerde hij bij de wedstrijden in de Youth League en Club NXT. Op die manier deed hij heel veel ervaring op.

“Geleidelijk aan merkte ik dat ik graag zelf de verantwoordelijkheid wou nemen in keuzes, in het spreken met spelers. Toen Jong AZ me vroeg, vond ik dat een ideale tussenstap. In de luwte, zonder echte druk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat deed hij twee jaar. Daarna werd hij assistent en toen de T1 ontslagen werd nam hij over. Ondertussen hebben veel jeugdspelers van toen de nodige stappen gezet. Van sommigen had hij een doorbraak verwacht, van anderen totaal niet.

“Charles De Ketelaere was stabiel tussen de oren, had techniek, tactisch inzicht, de fysiek. Daar had ik geen twijfels over. Maxim De Cuyper ook niet”, gaat hij verder.

Maar andere jongens had hij niet gedacht te zien evolueren. “Van Ignace Van der Brempt, tegenwoordig bij Como, had ik niet gedacht dat hij zo snel die stappen zou zetten. Loïs Openda idem: hij had een uitzonderlijk fysiek profiel, maar dat hij nu daar zou staan? Had ik niet voorspeld.”

En er is nog een naam te noemen. “Kyriani Sabbe was ook zo. Een vroegrijpe speler, maar heel leergierig. Terwijl vroegrijpe spelers, die daardoor makkelijk het verschil maken, vaak minder vatbaar voor feedback zijn. Spelers die kritiek altijd als een aanval zien, missen toch een kwaliteit. En boeken soms minder progressie.”