Ivan Leko doet boekje open over het spel van zijn Standard: "Misschien hadden we op die manier meer punten gepakt"

Zondagavond staat de topper tussen Standard en Charleroi op het programma. Ivan Leko hoopt aan het langste eind te trekken.

In aanloop naar de wedstrijd tegen Standard sprak Leko met Het Laatste Nieuws over zijn Standard en de manier van spelen. “Ik probeer het voetbal weleens te bannen uit mijn hoofd, om de batterijen op te laden, maar dat gaat gewoon niet”, sprak Leko.

De Kroatische trainer leeft voor zijn job. Al is dat niet altijd even makkelijk met een wankelend Standard. "We hadden vijf spelers. We zijn er 20 kwijtgeraakt in de voorbije transferwindow, hé. 20!"

"We hebben met z’n allen keihard gewerkt om de selectie te versterken. Pas sinds 6 september is mijn groep compleet", vertelde Leko. "Kijkend naar onze prestaties vond ik de laatste twee wedstrijden ook veel beter dan in het begin. Ik verwacht dat we met de week more serious worden, al moet zich dat nog vertalen in resultaten.”

Met een minder kwalitatieve selectie was het voor Leko moeilijk om 'zijn spel' te vinden. In een oefenwedstrijd tegen Dender voor aanvang van het seizoen liep het mis met zijn 'totaalvoetbal'.

“De oefenmatch tegen Dender. We speelden totaalvoetbal: hoge pressing, onze verdediging stond op de middenlijn, we bouwden op vanaf de kleine backlijn en gebruikten de keeper als een spelverdeler. Én we gingen kansloos onderuit. 5-1."

"We gooiden alles om. Compact in blok, de bal aan de tegenstander laten, geen gekke dingen in de eigen zestien… Back to basics. Super basics! Misschien hadden we op de eerste manier meer punten gepakt, maar dat denk ik niet."