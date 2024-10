Marc Coucke zal woord moeten houden... Zanka kan het voetbal van David Hubert niet aan

Anderlecht heeft een probleem zolang Jan Vertonghen niet terug is. Het probleem heeft ook een naam: Mathias Zanka Jörgensen. Een ervaren verdediger, maar niet eentje die het voetbal van David Hubert aankan.

Ligt daar de reden waarom Brian Riemer zijn laatste lijn zo laag zette? Het gebrek aan snelheid? Dat werd vrijdag op het Kiel pijnlijk geïllustreerd door Zanka. De Deen durfde niet vooruit te verdedigen en bleef maar wijken tot hij in de eigen zestien stond.

Door de schorsing van Jan-Carlo Simic moest Leander Dendoncker, die duidelijk een middenvelder is, naast Zanka in het centrum van de verdediging spelen. Hoewel er andere opties zijn, zoals Killian Sardella en de multifunctionele jongens als Ludwig Augustinsson en Moussa N’Diaye, heeft de club moeite om de juiste oplossing te vinden. De defensieve instabiliteit werd verder versterkt door de onvoorziene blessure van Jan Vertonghen.

Talenten van de RSCA Futures zoals Amando Lapage en Nunzio Engwanda zijn volop nodig bij de beloftenploeg. Een degradatie naar Eerste Nationale zou desastreus zijn voor de jeugdwerking van de club, wat de druk op de seniorenploeg verder verhoogt.

De situatie waarin Anderlecht zich bevindt, is volgens velen te wijten aan slecht beleid tijdens de zomermercato. Het vertrek van Zeno Debast en de keuze voor Simic en Zanka als vervangers hebben geleid tot een verzwakte defensie, vooral met het drukke Europese schema. Ook de beslissing om Matte Smets niet aan te trekken, blijkt een misrekening, aangezien Smets nu sterk presteert bij Racing Genk in een verdediging met vier spelers.

Eigenaar Marc Coucke heeft vertrouwen uitgesproken in de huidige spelersgroep, maar hintte ook op versterkingen in de wintermercato als het nodig blijkt. Voor velen kan januari niet snel genoeg komen, want het huidige beleid lijkt het team in een lastige situatie te hebben gebracht, en er wordt gehoopt op corrigerende maatregelen om het seizoen alsnog te redden.