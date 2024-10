📷 'Anderlecht mag opnieuw hopen op komst van Christian Eriksen'

Christian Eriksen naar RSC Anderlecht. Het was alleszins een mooi verhaal dat tijdens de vorige zomermercato de ronde deed. Brian Riemer, toen nog trainer bij paarswit, zag het helemaal zitten.

Maar zover kwam het uiteindelijk niet. De Deen bleef bij Manchester United. Zijn contract loopt nog tot eind dit seizoen en dat zal Eriksen normaal ook mooi uitdoen.

Transferjournalist Fabrizio Romano laat ondertussen op X weten dat er nog geen gesprekken aan de gang zijn voor een mogelijke contractverlenging. En die gesprekken zouden er volgens hem ook niet komen.

Dat opent dan weer de deuren voor RSC Anderlecht om hem volgende zomer binnen te halen, transfervrij. Al zijn er nog heel wat kapers op de kust. Ook Ajax wil de Deen binnenrijven.

Al valt het vooral te zien ook wat de financiële eisen van Eriksen zullen zijn. Hij komt zeker niet voor een appel en een ei voetballen. Hij zou ook opties hebben in de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië.

🔴🇩🇰 No contacts ongoing now between Man United board and Christian Eriksen over new deal.



