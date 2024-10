Hendrik Van Crombrugge is serieus onder de indruk van enkele ploegmaats bij KRC Genk: "Als hij schiet, moet je oppassen dat je je vingers niet breekt"

Bij KRC Genk loopt het dit seizoen erg goed. De Limburgse club ziet zijn spelers ook iedere week groeien.

KRC Genk kon vorig weekend de Limburgse derby met het kleinste verschil winnen van STVV. Hyeon-gyu Oh mocht op het einde van de partij even invallen, maar kon en hoefde het verschil toen niet te maken.

Hij heeft al wel punten gepakt voor Genk en zijn waarde duidelijk getoond. Op training maakt hij duidelijk ook al indruk. Daar kan doelman Hendrik Van Crombrugge over meespreken.

"Als die op training op doel schiet, moet je oppassen dat je je vingers niet breekt. Daar zit enorm veel poeier achter", vertelde hij volgens Sporza bij Extra Time.

"Oh is een heel complete spits. Hij kan heel goed als pivot spelen, zoals Tolu. Maar ook met de bal aan de voet kan hij het verschil maken. En hij heeft echt een enorm goed schot", gaat hij verder.

Ook over een andere nieuwkomer heeft hij bijzonder mooie woorden. Jarne Steuckers was in de eerste weken de man in vorm. Ook tegen STVV deed hij de netten weer trillen. "Hij heeft me wel verrast. Hij had een goed seizoen in Sint-Truiden, maar was me niet extreem opgevallen, zoals Matte Smets dat wel gedaan had."