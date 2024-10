Matz Sels gaat het Domenico Tedesco nog flink moeilijk maken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nottingham Forest heeft met 1-0 gewonnen van Crystal Palace. Een overwinning die vooral te danken is aan de reddingen van Matz Sels.

In het nationale team is de rangorde van Domenico Tedesco duidelijk: ondanks zijn vertrek naar Saoedi-Arabië blijft Koen Casteels de nummer één doelman. Matz Sels blijft echter volhouden en presteert elke week in Engeland.

Gisteravond was hij een van de grote architecten van de overwinning van Nottingham Forest tegen Crystal Palace. Zijn 7 reddingen waren cruciaal om de zege over de streep te trekken.

Vooral zijn opmerkelijke redding op een verrassende poging van Eberechi Eze, na een vrije trap vanaf 35 meter, zal worden onthouden. Enkele momenten later scoorde Chris Wood het enige doelpunt van de wedstrijd.

Een parade om in te kaderen! ??? pic.twitter.com/YZfcjjTErM — Play Sports (@playsports) October 21, 2024

Dit is de derde clean sheet van het seizoen voor Sels en Nottingham Forest. Het valt samen met de drie overwinningen van het team, telkens met 1-0. Dankzij deze resultaten staat het team momenteel op de achtste plaats in de Premier League.

Als Sels indruk blijft maken in de Premier League, kan Domenico Tedesco dan voor een verrassing zorgen en hem binnenkort in de basis droppen bij de Rode Duivels? In november zijn er immers al nieuwe interlands...