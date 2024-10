Challenger Pro League: Patro Eisden laat tweede plaats liggen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Challenger Pro League zijn vrijdagavond twee wedstrijden van de negende speeldag afgewerkt. Lommel won overtuigend van Jong Genk, Patro Eisden liet de kans liggen om voorlopig tweede te worden.

Lommel had de voorbije drie wedstrijden niet meer kunnen winnen. Tegen Lierse K., FC Luik en Eupen werd het telkens 1-1. Tegen Jong Genk wilde Lommel eindelijk nog eens winnen en dat lukte ook ruim.

Na iets meer dan een halfuur zette Van Duiven Lommel op voorsprong met een overhoeks schot. Op het uur verdubbelde De Grand de voorsprong met een trap uit de tweede lijn na slecht uitverdedigen bij Jong Genk.

Een kwartier voor tijd maakte Rosa er 0-3 van, Van Duiven maakte er tien minuten voor tijd vanop de stip 0-4 van. Lommel boekte zo zijn vierde zege van het seizoen en wordt voorlopig vijfde. Jong Genk blijft tiende.

Geen zege voor Patro Eisden

Patro Eisden, de vijfde in de stand, ging op bezoek bij Seraing. Abid was het gevaarlijkst voor Patro in de eerste helft met zijn dribbels, Renson zag zijn schot van de lijn gekeerd. Droehnlé zette Seraing voor de rust nog bijna op voorsprong, maar Patro ontsnapte.

Een kwartier voor tijd kreeg Patro Eisden een penalty na een fout van Marloye op Abid. Kis, een penaltyspecialist, knalde keihard op de lat. Het bleef 0-0, Patro Eisden laat zo de kans liggen om voorlopig tweede te worden. Seraing is nu 14de.