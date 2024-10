Britse krant onthult: Manchester United voert geheime gesprekken met vier opvolgers: dit zijn de namen

Erik ten Hag moet de afgelopen weken toch niet erg goed geslapen hebben. De manager van Manchester United wordt al geruime tijd met ontslag bedreigd. Dat er nu volgens de Britse pers naar een opvolger gezocht wordt, helpt natuurlijk niet.

Manchester United zou volgens de Engelse krant Daily Mail gesprekken voeren met mogelijke opvolgers van Erik ten Hag, zonder dat de Nederlandse coach hiervan op de hoogte is. Naar verluidt heeft de club contact gehad met vier trainers als potentiële kandidaten.

Ondanks dat Ten Hag in interviews en persconferenties met klem ontkent dat zijn positie in gevaar is, neemt de druk op de coach toe. Manchester United staat na acht wedstrijden op een teleurstellende twaalfde plek in de competitie en heeft in de Europa League nog geen enkele overwinning geboekt.

"Het is weer zover", schrijven Engelse media. "United zoekt stiekem naar andere managers, terwijl Ten Hag lijkt door te ploeteren als een gewond dier."

Volgens The Daily Mail zouden Xavi Hernandez (zonder club), Thomas Frank (Brentford), Ruben Amorim (Sporting) en Edin Terzic (zonder club) in beeld zijn als mogelijke opvolgers. "Hoewel Ten Hag nog niet op het punt staat ontslagen te worden, voorspelt dit niet veel goeds voor zijn toekomst."

Ten Hag wuift de geruchten weg als "ruis van buitenaf" en wijst op zijn successen in de FA Cup en de Carabao Cup. Toch wordt erop gewezen dat twee nationale bekers relatief weinig zijn voor een club die 600 miljoen pond investeerde in nieuwe spelers.