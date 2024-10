OFFICIEEL: Erik ten Hag is niet langer coach van Manchester United, andere bekende Nederlandse naam neemt voorlopig over

De wegen van Manchester United en Erik ten Hag scheiden. Dat maakte de club zelf bekend op maandag via haar website.

Erik ten Hag is niet langer coach van Manchester United. Dat deelde de club zelf mee via haar officiële kanalen op maandag. De trainer stond al langer onder druk bij de club.

'Erik werd aangesteld in april 2022 en leidde de club naar twee binnenlandse trofeeën, het winnen van de Carabao Cup in 2023 en de FA Cup in 2024', klinkt het bij de club.

Op dit moment staat Man Utd. op een zeer teleurstellende 14e plaats in de Premier League. Afgelopen seizoen eindigde United op de 8e plaats, de slechtste prestatie in de geschiedenis van de club.

'We zijn Erik dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan in zijn tijd bij ons en wensen hem het allerbeste voor de toekomst', dankt de club ten Hag nog wel.

Een andere Nederlander neemt het stokje voorlopig over. 'Ruud van Nistelrooy zal het team onder zijn hoede nemen als interim-hoofdtrainer, ondersteund door het huidige coachingteam, terwijl er een permanente hoofdtrainer wordt aangetrokken.'