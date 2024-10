Stef Wijnants doet pijnlijke vaststelling over Cercle, Anderlecht en KAA Gent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht ging met 2-1 onderuit bij Club Brugge. De ploeg van trainer David Hubert maakte een futloze indruk.

De trainer van RSC Anderlecht zei het zelf al na de wedstrijd. Het leek alsof zijn spelers voor geen meter vooruitgingen in de match tegen Club Brugge.

De reden daarvan zou te zoeken zijn in de Europese wedstrijd. Club Brugge had twee dagen meer rust dan paarswit en dat maakt blijkbaar veel verschil.

“Het valt mij op dat voetballers vandaag geen twee wedstrijden per week meer kunnen spelen”, is de pijnlijke vaststelling die analist Stef Wijnants in Het Belang van Limburg doet.

En Anderlecht is lang niet allen.. Kijk maar naar Cercle Brugge, dat zelfs niet met dezelfde spelers naar IJsland kan afzakken. Of naar AA Gent, dat met zeven nieuwe jongens tegen KRC Genk speelt, maar wel geen poot aan de grond krijgt.”

Nochtans draait voetbal volgens Wijnants vooral om automatismen. “Maar dat gevoel lijkt nu ondergeschikt te worden aan data, die aangeven hoe lang spelers kunnen doorgaan. Zo krijg je al die rotaties, al bij het begin van het seizoen, maar dan zie je vaak een gebrek aan stabiliteit bij die ploegen.”