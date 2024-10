📷 Wat een show: het ongelooflijke spektakel voor de wedstrijd van River Plate afgelopen nacht

River Plate had de tafel mooi gedekt voor de ontvangst van Atletico Mineiro in de halve finale van de Copa Libertadores. De Argentijnse club had een waanzinnige vuurwerkshow gepland.

Is dit een van de grootste vuurwerkshows ooit gezien in een stadion? River Plate heeft echt indruk gemaakt voor de terugwedstrijd van de halve finale van de Copa Libertadores tegen Atlético Mineiro. Het Estadio Monumental leek bijna een vulkaan voor en tijdens de entree van de 22 spelers op het veld.

Een show die River Plate niet heeft geholpen om een lastige situatie om te keren. Atlético Mineiro had namelijk de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen. De Brazilianen behaalden een gelijkspel (0-0) bij hun Argentijnse buren, waardoor ze zich kwalificeerden voor de finale.

River Plate had alles geprobeerd om Atlético te laten bezwijken, door maar liefst 35 keer op doel te schieten zonder te scoren. We gaan nu richting een volledig Braziliaanse finale in de Copa.

Botafogo, de club van John Textor, versloeg de Uruguayanen van Peñarol met 5-0 in de heenronde van de halve finale en het zou dus een kleine ramp zijn als de club uit Rio de Janeiro haar landgenoten niet zou tegenkomen in de finale.

Stel je nu eens voor dat zo'n vuurwerkshow in België zou plaatsvinden... Met de boetes, zelfs de wedstrijden zonder publiek die de club zou moeten verwachten...